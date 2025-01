Kambei Shimada

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla difesa

Commenta

I sette samurai: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Kambei Shimada e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film, ambientato nel Giappone della fine del XVI secolo (più precisamente nel periodo a cavallo tra il 1587 e l'anno successivo), racconta la storia di un pugno di disperati contadini di un villaggio in cerca di una difesa contro la prossima incursione da parte di un gruppo di predoni affamati. L'anziano del villaggio suggerisce ai contadini di cercare aiuto tra i samurai senza signore (Ronin).



La ricerca si presenta subito come un'impresa ardua, nessun guerriero avrebbe offerto aiuto a dei poveri contadini che non avrebbero...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane