Citazione dal film French Kiss di Kate

Kate

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle facce

Frasi sull'emozione

Commenta

French Kiss: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Kate (ruolo interpretato da Meg Ryan) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Kate è un'americana in attesa di ottenere la cittadinanza canadese e vive a Toronto con il fidanzato Charlie. Quando Charlie si reca a Parigi per motivi di lavoro, Kate decide di restare in Canada poiché ha una paura folle degli aerei e non può spostarsi dal paese finché non avrà ottenuto la cittadinanza ma, dopo poco, da Parigi riceve una telefonata da Charlie che le dice di essersi innamorato di una francese, Juliette, e di non avere più intenzione di tornare a casa. Disperata e decisa a riconquistare il suo fidanzato, Kate prende...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi