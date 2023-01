Dialogo dal film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

La famiglia McCallister decide di passare le vacanze natalizie a Miami. Questa volta Kevin non viene dimenticato a casa, ma nella confusione dell'aeroporto, perde di vista i genitori, si imbarca su un aereo sbagliato ed arriva a New York da solo. Mentre i genitori, giunti a Miami, contattano la polizia per le ricerche, Kevin non si spaventa e dà inizio alle sue avventurose vacanze, complice la carta di credito del padre rimasta a lui; per cominciare prenota una lussuosa camera all'Hotel Plaza.



Il giorno dopo Kevin viene scoperto...

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

