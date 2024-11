Che cos'è che ha le mani ma non le braccia, che non ha gli occhi ma ha la faccia?

Gamemaster

Escape Room 2017: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Gamemaster e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sei amici, in cerca di una serata alternativa, provano un'escape room, un gioco reale in cui, chiusi in una stanza, dovranno risolvere una serie di enigmi per poterne uscire.



Ma stavolta oltre all'uscita, dovranno guadagnarsi il diritto a sopravvivere.



Curiosità sul film

Si tratta del primo film ispirato alle escape room.

E' uscito in streaming in Italia su Prime Video e internazionalmente su Netflix.



A questo sono seguiti altri film:



Escape Room - The Game (2015)

Escape Room (2019)

Escape Room 2 - Gioco mortale...Leggi di più

