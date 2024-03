Citazione dal film La tenerezza di Elena

Elena

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

La tenerezza: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Elena (ruolo interpretato da Giovanna Mezzogiorno) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Lorenzo, un anziano avvocato in pensione, ha appena avuto un infarto ma in ospedale si rifiuta di parlare con i figli Elena e Saverio, con i quali non ha rapporti.



L'unico parente con il quale ha rapporti affettuosi è Francesco, il figlio che Elena ha avuto mentre studiava in Egitto per diventare interprete.



Tornato a casa, Lorenzo fa la conoscenza di Michela, la sua nuova vicina di casa, che si è trasferita con il marito Fabio e i due figli nell'appartamento vicino al suo, mentre lui era in ospedale.



Lorenzo si affeziona a...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film La tenerezza

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi