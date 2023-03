Fortuna e gloria, ragazzo... Fortuna e gloria. [Rivolto a Shorty, parlando di Shankara]

Indiana Jones

Indiana Jones e il tempio maledetto: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Indiana Jones (ruolo interpretato da Harrison Ford) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Shanghai, 1935.



In un night club il professor Indiana Jones, archeologo e avventuriero, sta conducendo una trattativa con il gangster Lao Che.



Quando l'accordo pare concluso, Indiana capisce di essere stato avvelenato: a caccia dell'antidoto in mano a Lao, prende in ostaggio Willie Scott, la cantante del locale nonché donna del gangster, scappando assieme a lei e all'aiuto del piccolo Shorty.



I tre riescono a raggiungere un aereo e a lasciare il paese, ma i piloti del velivolo, al soldo di Lao, li lasciano precipitare sulle...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

