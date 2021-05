Solo quando vedi la morte in faccia, riesci a comprendere il vero valore della vita.

John

Saw VI - Credi in lui: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Un uomo e una donna sono rinchiusi in due celle adiacenti. I due indossano un dispositivo sul capo, che trapana progressivamente entrambe le tempie. Per una sorta di contrappasso, il loro carceriere ha disposto che dei due usurai sarà salvato quello che avrà sacrificato più carne del proprio corpo nel tempo di sessanta secondi.



Per aiutarli nella prova, i giocatori sono stati forniti di vari coltelli e di un tavolo. L'uomo, in sovrappeso, asporta dal proprio addome pezzi di grasso, mentre Simone, prima decide di amputarsi una...leggi di più

