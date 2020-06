Dialogo dal film L'ultimo samurai

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

L'ultimo samurai: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film L'ultimo samurai:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel 1876, un capitano americano, Nathan Algren, viene incaricato per conto dell'Impero Giapponese di addestrare l'esercito dell'imperatore Meiji allo scopo di eliminare i samurai ribelli presenti nel territorio.



Algren, veterano del 7º Reggimento di cavalleria è alcolizzato e lavora pubblicizzando i fucili della Winchester. La missione affidatagli è per lui solo un modo per far soldi e fuggire da un ricordo terribile e opprimente. Arrivato in Giappone scopre un mondo in piena conflittualità tra la frenetica corsa alla modernità...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi