Citazione dal film Codice d'onore di Colonnello Nathan R. Jessep

Colonnello Nathan R. Jessep

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Guarda il video

Codice d'onore: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Colonnello Nathan R. Jessep e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene comandato a formare un collegio di difesa, innanzi alla corte marziale, per due marines, il vice-caporale Dawson ed il soldato scelto Downey, accusati dell'omicidio di un commilitone, il soldato William T. Santiago, avvenuto nella base navale statunitense di Guantanamo a Cuba.



La linea di difesa di Kaffee si basa sia sulla non intenzione di uccidere che sull'esecuzione, da parte dei due, di un "codice rosso", un provvedimento disciplinare non...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi