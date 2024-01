Citazione dal film This must be the place di Cheyenne

Cheyenne

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Guarda il video

This must be the place: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Cheyenne (ruolo interpretato da Sean Penn) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Cheyenne è una rock star, celebre negli anni ottanta come leader del gruppo musicale Cheyenne & The Fellows. Nonostante si sia ormai ritirato dalle scene, si veste e si trucca come quando saliva sul palco. Da diversi anni ha scelto un esilio volontario nella sua grande casa di Dublino, dove vive con la moglie Jane, trascorre le giornate a seguire i suoi investimenti in borsa o in compagnia dell'amica Mary. Proprio la compagna e i numerosi fan, che lo vedono ancora come un'icona, cercano di spingerlo a tornare sulle scene, ma lui,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film This must be the place

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi