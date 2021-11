Citazione dal film Superman di Jor-El

Jor-El

Superman: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jor-El (ruolo interpretato da Marlon Brando) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Pianeta Krypton. Jor-El, uno degli uomini più influenti del pianeta, accusa davanti al Consiglio di Governo tre pericolosi ribelli, il generale Zod, Ursa e Non, di avere complottato per rovesciare l'ordine costituito, facendoli condannare all'esilio perpetuo nella Zona fantasma, una dimensione parallela in cui i prigionieri esistono in una sorta di limbo, alienati dal mondo reale.



Geniale scienziato, Jor-El successivamente informa le autorità che il mondo kryptoniano è condannato a venire risucchiato nel proprio sole rosso nel...leggi di più

