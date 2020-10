Cristina D'Avena nasce il 6 luglio del 1964 a Bologna, figlia di una casalinga e di un medico. A tre anni e mezzo prende parte alla decima edizione dello "Zecchino d'Oro", rassegna canora per bambini in cui si esibisce con il brano "Il valzer del moscerino", classificandosi in terza posizione. Entrata nel Piccolo Coro dell'Antoniano, vi rimane fino al 1976, pur continuando a frequentarlo fino all'inizio degli anni Ottanta per accompagnare la sorella Clarissa, più piccola di lei di dieci anni. Gli anni '80: dai Puffi a Licia Nel...continua la lettura su Biografieonline.it