Basta poco per rimproverare un uomo, ma occorre molto tempo per dimenticare un rimprovero.

A come atrocità,

doppia T come terremoto e traggedia,

I come ira di Dio,

L come lago di sancue

e A come "adesso vengo e ti sfascio le corna"!

[Attila fa lo spelling del suo nome a un centurione romano]

‐ Attila ‐

Attila flagello di Dio