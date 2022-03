Così come un accordo musicale, l'accordo di un profumo contiene 4 essenze, o note accuratamente selezionate in base alla loro affinità armonica, ciascun profumo contiene 3 accordi : la testa, il cuore e la base, e quindi fanno 12 note in totale: l'accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di lasciare il posto all' accordo del cuore, il tema dominante del profumo, che dura alcune ore, e infine, l'accordo di base, la scia del profumo che dura alcuni giorni...

‐ Giuseppe Baldini ‐

Profumo - Storia di un assassino