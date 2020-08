La lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l'oblio.

Ricorda. Se stai passando un periodo buio, non avere paura! Più è buio e più si vedono le stelle.

La morte è parte naturale della vita. Gioisci per coloro che intorno a te si trasformano nella Forza. Dolore non avere; rimpianto non avere. L'attaccamento conduce alla gelosia; l'ombra della bramosia essa è.