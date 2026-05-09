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Frase di Mahatma Gandhi

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Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore.
Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore.

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Breve biografia di Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchard Gandhi, detto il Mahatma (in sanscrito significa Grande Anima, soprannome datogli dal poeta indiano R. Tagore), è il fondatore della nonviolenza e il padre dell'indipendenza indiana. Il nome Gandhi in lingua indiana significa 'droghiere': la sua famiglia dovette esercitare per un breve periodo un piccolo commercio di...
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