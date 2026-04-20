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Citazione da una canzone di Vasco Rossi

E ogni volta che non sono coerente,
ogni volta che non è importante,
ogni volta che qualcuno si preoccupa per me...
ogni volta che non c'è,
proprio quando la stavo cercando...
Ogni volta,
ogni volta quando...

Dalla canzone

Ogni volta

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