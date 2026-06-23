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Frase di Maria Grazia Cucinotta

Un celebre regista, che voleva vedermi nuda a tutti i costi, arrivò a dirmi: "Non aver paura. Se vuoi prima mi spoglio io poi lo fai tu."

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Breve biografia di Maria Grazia Cucinotta

Nata il 27 luglio 1968 a Messina la bella Maria Grazia è riuscita in poco tempo a riempire il vuoto lasciato dalle altre storiche bellezze mediterranee "d'antan" ossia Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Insieme alla romana Sabrina Ferilli, da cui si distingue per molti aspetti, primo fra tutti l'atteggiamento da gran signora e un certo...
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Biografia di Maria Grazia Cucinotta su Biografieonline.it

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