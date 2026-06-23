Nata il 27 luglio 1968 a Messina la bella Maria Grazia è riuscita in poco tempo a riempire il vuoto lasciato dalle altre storiche bellezze mediterranee "d'antan" ossia Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Insieme alla romana Sabrina Ferilli, da cui si distingue per molti aspetti, primo fra tutti l'atteggiamento da gran signora e un certo...

continua leggendo la:

Biografia di Maria Grazia Cucinotta su Biografieonline.it