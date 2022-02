Angela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin y Culmell è il nome completo della scrittrice statunitense Anaïs Nin. Nasce il 21 febbraio del 1903 a Neuilly-sur-Seine, in Francia, figlia di Rosa, una cantante, e di Joaquin, un pianista, entrambi di origine cubana. La piccola trascorre l'infanzia in Europa, fino a quando - a undici anni - viene abbandonata dal padre: da quel momento comincia la sua passione per la scrittura, concretizzata dalla realizzazione di un diario basato su una lettera al padre. Negli Stati Uniti Anaïs... continua su Biografieonline.it