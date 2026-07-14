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Citazione di George R. R. Martin

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Mai dimenticare chi sei, perché di certo il mondo non lo dimenticherà. Trasforma chi sei nella tua forza, così non potrà mai essere la tua debolezza. Fanne un'armatura, e non potrà mai essere usata contro di te. [Tyrion Lannister a Jon Snow]
Mai dimenticare chi sei, perché di certo il mondo non lo dimenticherà. Trasforma chi sei nella tua forza, così non potrà mai essere la tua debolezza. Fanne un'armatura, e non potrà mai essere usata contro di te.

[Tyrion Lannister a Jon Snow]

Cit.

Il Trono di Spade

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Breve biografia di George R. R. Martin

George Raymond Martin, autore e scrittore, mente fantasiosa e prolifica, autore della celebre saga del "Trono di Spade" (Game of Thrones) nasce nel New Jersey, a Bayonne, il 20 settembre del 1948, figlio di Raymond, un operaio portuale, e di Margaret. Cresciuto in un quartiere popolare non lontano dall'approdo cittadino, frequenta la...
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