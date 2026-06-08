L'idoneità fisica è il primo requisito della felicità.

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Frase di Joseph Pilates
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Breve biografia di Joseph Pilates
Joseph Hubertus Pilates, inventore del celebre sistema di allenamento che porta il suo nome - il metodo Pilates - nasce il 9 dicembre del 1883 a Moenchengladbach, in Germania: il padre è un ginnasta pluri-premiato di origini greche, mentre la madre è una naturopata tedesca. Da bambino, Joseph deve fare i conti con diversi problemi di...
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