Luigi Ciriaco De Mita nasce il 2 febbraio del 1928 a Nusco, in provincia di Avellino, figlio di una casalinga e di un sarto. Ottenuto il diploma di maturità al liceo a Sant'Angelo dei Lombardi, si iscrive all'Università Cattolica di Milano dopo avere conquistato una borsa di studio nel Collegio Augustinianum. Si laurea, quindi, in Giurisprudenza, e successivamente viene assunto dall'ufficio legale di Eni, dove lavora in qualità di consulente. Avvicinatosi alla politica, nel 1956 in occasione del congresso di Trento della...