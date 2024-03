Se c'è una cosa che odio è il rap negativo

Nesli, il cui vero nome è Francesco Tarducci, nasce il 29 dicembre del 1980 a Senigallia, nelle Marche, ultimo di tre fratelli: gli altri due sono Federica e Fabrizio (che diventerà famoso come Fabri Fibra). Cresciuto con il soprannome di Lines (celebre marca di pannolini) affibbiatogli dal fratello (Nesli è, appunto, l'anagramma di Lines), nel 1997, a soli diciassette anni, entra in possesso di una pistola, con la quale spara a un amico per sbaglio, riducendolo in fin di vita: per questo motivo, passerà sei mesi in... continua su Biografieonline.it