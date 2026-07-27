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Frase di Zoe Saldana
Breve biografia di Zoe Saldana
Zoe Yadira Saldana Nazario nasce il 19 giugno del 1978 a Passaic, nel New Jersey, figlia di Aridio, originario della Repubblica Dominicana, e di Asalia, originaria di Porto Rico.
Cresciuta a Jackson Heights, a New York, nel quartiere del Queens, parla sin da piccola sia lo spagnolo che l'inglese.
A nove anni suo padre muore in un...
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