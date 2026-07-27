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Frase di Zoe Saldana

[Su Avatar] Per un regista è importante poterti fare un primo piano mentre combatti. A recitare con il green screen mi ha insegnato James Cameron. Lo tempestavo di domande, lui mi dava mille dettagli e alla fine mi sentivo nel suo mondo

Breve biografia di Zoe Saldana

Zoe Yadira Saldana Nazario nasce il 19 giugno del 1978 a Passaic, nel New Jersey, figlia di Aridio, originario della Repubblica Dominicana, e di Asalia, originaria di Porto Rico. Cresciuta a Jackson Heights, a New York, nel quartiere del Queens, parla sin da piccola sia lo spagnolo che l'inglese. A nove anni suo padre muore in un...
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