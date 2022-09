Dino Risi nasce a Milano il 23 Dicembre 1916. Nel 1940 compie i suoi primi passi nel mondo del cinema lavorando come assistente di Mario Soldati nel film "Piccolo mondo antico" e poco dopo per Lattuada in "Giacomo l'idealista". Rifugiatosi in Svizzera, dopo l'armistizio segue un corso di regia tenuto a Ginevra da Jaques Feyder. Tornato a Milano, abbandona la professione medica e scrive di cinema su quotidiani e settimanali, in quel clima di fervore e di entusiasmo che caratterizza la ripresa italiana dopo le brutalità e i traumi... continua su Biografieonline.it