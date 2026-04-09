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Citazione di Luciano De Crescenzo

Uno dei modi per essere sicuri dell'esistenza del tempo è quello di osservare qualcosa che si muove.

Cit.

Il dubbio

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Breve biografia di Luciano De Crescenzo

Luciano De Crescenzo nasce a Napoli, a Santa Lucia, il 18 agosto 1928. Come affermava egli stesso, i suoi genitori erano antichi cioè piuttosto anziani. Per uno degli strani casi della vita, nel suo stesso palazzo abitava Carlo Pedersoli, l'attore che tutti conosciamo come Bud Spencer, di un anno più piccolo di lui. È difficile...
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Biografia di Luciano De Crescenzo su Biografieonline.it

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