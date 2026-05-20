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Frase di Franz Schubert

Si spera sempre di andare uno verso l'altro ma in realtà non ci si incontra mai.

Breve biografia di Franz Schubert

Franz Peter Schubert fu un compositore austriaco. Franz Schubert Infanzia e giovinezza Nasce il 31 gennaio 1797 a Himmelpfortgrund, un sobborgo di Vienna: la casa di Nussdorfer Strasse 54, all'insegna del Gambero rosso (Zum roten Krebsen), è oggi adibita a museo. Franz Schubert è il quarto di cinque figli; il padre, maestro di...
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Biografia di Franz Schubert su Biografieonline.it

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