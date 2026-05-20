Si spera sempre di andare uno verso l'altro ma in realtà non ci si incontra mai.

Franz Peter Schubert fu un compositore austriaco. Franz Schubert Infanzia e giovinezza Nasce il 31 gennaio 1797 a Himmelpfortgrund, un sobborgo di Vienna: la casa di Nussdorfer Strasse 54, all'insegna del Gambero rosso (Zum roten Krebsen), è oggi adibita a museo. Franz Schubert è il quarto di cinque figli; il padre, maestro di...

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