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Frase di Ronnie Wood

Lavoravamo come dei pazzi, in giro per l'Inghilterra e la Germania con un van sgangherato che era diventato la nostra casa.

[Sull'inizio della sua carriera]

Breve biografia di Ronnie Wood

Ronald David Wood, da tutti conosciuto come Ronnie Wood, nasce il 1° giugno del 1947 a Londra. La sua carriera da musicista professionista inizia nel 1964, quando Ronnie ha appena diciassette anni: suona come chitarrista per i Birds, una band di rhythm and blues con base a Yiewsley, a ovest di Londra. Il gruppo vanta una discreta fan...
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Biografia di Ronnie Wood su Biografieonline.it

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