David Foster Wallace nasce il 21 febbraio del 1962 a Ithaca, una città situata a 400 chilometri da New York, figlio di Sally Jean Foster e di James Donald Wallace: la madre è professoressa di inglese al Parkland College di Champaign, mentre il padre è professore all'University of Illinois di Urbana-Champaign. Cresciuto nell'Illinois, a Champaign, fino a nove anni, si trasferisce in seguito a Urbania, e qui viene iscritto alla Yankee Ridge School. Più tardi frequenta la stessa università in cui aveva studiato il padre, l'Amherst... continua su Biografieonline.it