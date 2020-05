Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Breve biografia di Little Richard

Little Richard, il cui vero nome è Richard Wayne Penniman, nasce il 5 dicembre del 1932 a Macon, in Georgia (USA), figlio di Leva Mae Stewart e di Charles Penniman Sr. Cresciuto in una famiglia molto religiosa (ha ben undici fratelli) che si esibisce in numerose chiese locali come gruppo canoro con il nome di "The Penniman Singers", all'età di dieci anni decide che da adulto vorrà diventare prete, complice l'ispirazione proveniente dalla figura di un cantante evangelista, Brother Joe May. Alle scuole superiori suona il sassofono

