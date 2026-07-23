Non ho bisogno di scrivere le mie memorie... i miei film sono una lunga autobiografia.

Jack Nicholson nasce a Neptune, New Jersey, il 22 aprile 1937. Il suo vero nome è John Joseph Nicholson. Poco dopo la nascita il padre abbandona la famiglia, e Jack viene cresciuto soprattutto dalla nonna Ethel. La cosa curiosa è che il ragazzo ha sempre pensato che Ethel fosse sua madre e che June e Lorainne fossero sue sorelle, per...

continua leggendo la:

Biografia di Jack Nicholson su Biografieonline.it