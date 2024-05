Claudio Ranieri nasce il 20 ottobre del 1951 a Roma. Inizia a giocare a calcio da bambino, divertendosi nell'oratorio di Piazza San Saba della sua città, e a sedici anni entra a far parte del Dodicesimo Giallorosso. Notato da Helenio Herrera, viene tesserato per la Roma, dove cambia ruolo e da attaccante si trasforma in terzino, su indicazione di Antonio Trebiciani, allenatore delle giovanili giallorosse. Il 4 novembre del 1973 esordisce in Serie A nella sconfitta della Roma contro il Genoa: a farlo debuttare è Manlio Scopigno.... continua su Biografieonline.it