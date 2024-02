Bill: Tu ami Drew?



Susan: Vuoi dire come tu amavi la mamma?



Bill: Dimentica me e la mamma. Intendi sposarlo?



Susan: È probabile.



Bill: Ascolta, vado pazzo per quel ragazzo, è intelligente, intraprendente potrebbe portare la Parrish Comunications nel ventunesimo secolo e me con lei.



Susan: Allora cos'è che non va?



Bill: Vale per me, io sto parlando di te. Non è quello che dici di Drew è quello che non dici.



Susan: Forse non ascolti.



Bill: Oh, sì invece. Non un'ombra di trasalimento, non un bisbiglio di eccitazione. Questo rapporto ha la stessa passione di una coppia di nibbi reali. Voglio che qualcuno ti travolga, voglio che tu leviti, voglio che tu... canti con rapimento e danzi come un derviscio.



Susan: Ah, tutto qua?



Bill: Sì. Abbi una felicità delirante o almeno non respingerla.



Susan: Va bene. "Abbi una felicità delirante"... vedrò di fare il possibile.



Bill: Ah ah ah... lo so che ti suona smielato, ma l'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico buttati a capofitto trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera. Come trovarlo? Beh, dimentica il cervello e ascolta il cuore. Io non sento il tuo cuore. Perché la verità, tesoro, è che non ha senso vivere se manca questo. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente... beh, equivale a non vivere. Ma devi tentare perché se non hai tentato, non hai mai vissuto.



Susan: Bravo!



Bill: Ah, sei una dura!



Susan: Scusami. D'accordo dimmelo di nuovo ma stavolta la versione breve.



Bill: Non respingere... chi lo sa? Esiste il colpo di fulmine? Sì.



Susan: Sì.