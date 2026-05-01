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Frase di Carlo III

Non c'è momento in cui non senta di dovermi giustificare per il fatto di essere vivo.

Breve biografia di Carlo III

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor nasce a Londra il giorno 14 novembre 1948, è il figlio maggiore della regina Elisabetta II del Regno Unito e del suo consorte il principe Filippo duca di Edimburgo. Nato a Buckingham Palace, all'età di quattro anni diventa automaticamente principe ereditario e Duca di Cornovaglia appena...
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