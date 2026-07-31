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Frase di Ray Kroc

Ho sempre creduto che ogni uomo fa la propria felicità ed è responsabile per i propri problemi.

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Breve biografia di Ray Kroc

Raymond Albert Kroc - meglio conosciuto come Ray Kroc, futuro fondatore della catena McDonald's - nasce il 5 ottobre del 1902 a Oak Park, vicino a Chicago, da genitori originari della Repubblica Ceca. Cresciuto nell'Illinois, durante la Prima Guerra Mondiale mente a proposito della sua età e, a soli quindici anni, diventa un...
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Biografia di Ray Kroc su Biografieonline.it

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