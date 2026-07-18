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Frase di Gregorio Paltrinieri

Quando nuoto io surfo sull'onda che creo. [...] Capita alcuni giorni che non mi sento bene e mi sembra di sprofondare nell'acqua: invece sto solo nuotando normale. Quando sto veramente bene sento di essere due spanne sopra l'acqua: mi sembra di volare sull'acqua.

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Breve biografia di Gregorio Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri nasce il 5 settembre del 1994 a Carpi, in provincia di Modena, figlio di Lorena, impiegata in un maglificio, e di Luca, gestore di una piscina a Novellara. Sin dai primi mesi di vita entra in contatto con la piscina, e già da bambino è un ottimo nuotatore: le prime gare agonistiche risalgono a quando ha sei...
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Biografia di Gregorio Paltrinieri su Biografieonline.it

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