Frase con immagine

Approfondisci

Breve biografia di Gialal al-Din Rumi

Gialal al-Din Rumi fu un ulema, teologo musulmano sunnita e poeta mistico di origini persiane. Il suo nome è indicato anche come Jalāl al-Dīn Rūmī o Jalaluddin Rumi. E' conosciuto come Mevlānā in Turchia e come Mawlānā in Iran e Afghanistan. Fondatore della confraternita sufi dei "dervisci rotanti", Rumi è considerato il massimo poeta mistico della letteratura persiana. Nasce il 30 settembre del 1207 in Afghanistan, probabilmente nella regione del Khorasan, a Balkh, da genitori di lingua...continua la lettura su Biografieonline.it

