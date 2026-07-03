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Frase di Valeria Marini

Ci sono donne che sono dentro rapporti sbagliati, rapporti che fanno male. Bisogna andarsene, non permettere a nessuno di toglierci la serenità e il sorriso.

Breve biografia di Valeria Marini

Valeria Marini nasce a Roma il 14 maggio 1967. Dopo aver vissuto e studiato a Cagliari per molti anni, inizia il suo percorso artistico nel 1991 con la compagnia di Mario Scaccia nella commedia di Neil Simon "The Sunshine Boy's". PierFrancesco Pingitore la sceglie quindi come protagonista del varietà del sabato sera "Saluti e Baci" in...
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Biografia di Valeria Marini su Biografieonline.it

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