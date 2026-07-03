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Frase di Valeria Marini
Breve biografia di Valeria Marini
Valeria Marini nasce a Roma il 14 maggio 1967. Dopo aver vissuto e studiato a Cagliari per molti anni, inizia il suo percorso artistico nel 1991 con la compagnia di Mario Scaccia nella commedia di Neil Simon "The Sunshine Boy's".
PierFrancesco Pingitore la sceglie quindi come protagonista del varietà del sabato sera "Saluti e Baci" in...
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