Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo di Charles M. Schulz

Sally: Tema d'Inglese. Il vero significato del Natale. Per me, Natale è la gioia di ricevere.

Charlie Brown: Vuoi dire "dare"... Natale è la gioia di dare...

Sally: Non ho la minima idea di cosa stai dicendo!

Cit.

Peanuts

[30 novembre 1972]

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Charles M. Schulz

Charles Monroe Schulz, nato a St Paul (la città che con Minneapolis è una delle Twin Cities città gemelle del Minnesota) il 26 novembre 1922, da subito sembra destinato al fumetto. Appena nato, infatti, uno zio lo soprannomina Sparky, abbreviazione di Sparkplug, il cavallo di "Barney Google", striscia allora popolarissima (nella versione...
continua leggendo la:
Biografia di Charles M. Schulz su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail