Orietta Berti, il cui vero nome è Orietta Galimberti, nasce il 1° giugno del 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Inizia a cantare da giovanissima, grazie alla spinta del padre, che è un amante della musica lirica. Dopo aver studiato canto lirico, all'inizio degli anni Sessanta prende parte per la prima volta a una kermesse canora ufficiale, "Voci Nuove Disco d'Oro", un concorso di Reggio Emilia. Orietta Berti si presenta con un brano di Gino Paoli, "Il cielo in una stanza", e arriva in finale. Insieme con lei ci sono,