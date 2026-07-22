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Frase di Francesco Storace
Breve biografia di Francesco Storace
Francesco Storace nasce a Cassino il 25 gennaio 1959. Sposato, con una figlia, è stato Deputato nella XII e nella XIII legislatura.
Storace inizia giovanissimo l'attività politica con il Movimento Sociale Italiano (Msi), impegnandosi subito nel sociale e avvicinandosi presto al mondo del giornalismo.
Negli anni '70 è uno dei leader...
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