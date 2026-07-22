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Frase di Francesco Storace

[Riferendosi a Daniela Santanchè] Meglio una destra figa che una destra fighetta. [dal discorso all'assemblea costituente del partito La Destra dell'11 novembre 2007 a Roma]

Breve biografia di Francesco Storace

Francesco Storace nasce a Cassino il 25 gennaio 1959. Sposato, con una figlia, è stato Deputato nella XII e nella XIII legislatura. Storace inizia giovanissimo l'attività politica con il Movimento Sociale Italiano (Msi), impegnandosi subito nel sociale e avvicinandosi presto al mondo del giornalismo. Negli anni '70 è uno dei leader...
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