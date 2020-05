Frasi di Kasia Smutniak Modella e attrice polacca Scarica il PDF con tutte le frasi di Kasia Smutniak Download PDF

Breve biografia di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak, il cui nome completo è Katarzyna Anna Smutniak, nasce il 13 agosto del 1979 a Pila, in Polonia. Smutniak in polacco significa "triste". E' figlia di un generale dell'aeronautica militare del suo Paese. Proprio dal padre eredita la passione per il volo, anche perché cresce a diretto contatto con il mondo dell'aviazione. Così a soli sedici anni riesce a ottenere il brevetto di pilota di alianti. Nella famiglia da dove vengo, in Polonia, non ci si arrende. Mai. In guerra si va e basta: mio padre è un generale e diceva...continua la lettura su Biografieonline.it

