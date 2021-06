E' comparsa sulle copertine dei giornali più per la cronaca rosa, il gossip e le presunte corna del marito che per la musica. Di certo gli editori sono ben contenti di piazzare le foto della bella signora Beckham qua e là, vista la silhouette da modella che si ritrova. Sembra proprio che il terrore dell'anonimato ancora non abbia sfiorato l'ex Spice Girl, in verità un po' in ombra sul piano artistico rispetto ad altre sue più fortunate colleghe (una su tutte: Geri Halliwell). Qualcuno la ricorda ancora come "Posh", il soprannome...continua la lettura su Biografieonline.it