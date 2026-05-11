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Frase di Michael Jackson

Non penso che la mia vita sia strana. Penso di essere un ragazzo come tanti.

Breve biografia di Michael Jackson

Definito il "Re del pop" e "eterno Peter Pan" della musica leggera, Michael Joseph Jackson nasce il 29 agosto 1958 nella città di Gary, Indiana (USA). Di famiglia non certo benestante, Michael è fin dall'infanzia interessato alla musica, come del resto tutti gli altri componenti (la madre cantava frequentemente, il padre suonava la...
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Biografia di Michael Jackson su Biografieonline.it

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