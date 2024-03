Christopher John Boyle (questo è il vero nome di Chris Cornell) nasce il 20 luglio del 1964 a Seattle, città in cui cresce e frequenta la scuola elementare Christ the King Catholic. Successivamente si iscrive alla Shorewood High School. Nel corso della sua adolescenza, deve fare i conti con una forte depressione, che lo induce a rimanere sempre chiuso in casa. Gli anni '80: i Soundgarden Nei primi anni Ottanta fa parte di una cover band denominata The Shemps, che si esibisce nei dintorni di Seattle, insieme con il bassista Hiro... continua su Biografieonline.it