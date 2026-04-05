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Frase di Ariana Grande

Noi italiani siamo pieni di vita, amiamo la musica, il cibo, la famiglia. Questo senso di appartenenza mi permette di restare con i piedi per terra. Quando non so come risolvere un problema, mi rivolgo sempre ai miei genitori. E loro non mi permetterebbero mai di montarmi la testa.

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Breve biografia di Ariana Grande

Ariana Grande nasce il 26 giugno del 1993 a Boca Raton, in Florida, figlia di Joan, proprietaria di un'azienda che realizza allarmi di sicurezza per la Marina, e di Edward, proprietario di un'azienda di progettazione grafica. Il cognome Grande (di origini italiane), in realtà, è quello della madre, mentre quello del padre è Butera. I...
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