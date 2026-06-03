Nata il giorno 1 giugno 1974 a Ottawa, la cantante canadese sembrava irrimediabilmente destinata al successo, se è vero che fin da bambina i genitori, allibiti, la ascoltavano suonare il piano e comporre canzoni. Altri elementi significativi: a dieci anni recita in un programma televisivo per piccoli e con i soldi che guadagna si...

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