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Frase di Alanis Morissette
Volevo sentire la mia rabbia, i miei sentimenti negativi, volevo esprimerli. La rabbia è catartica, proattiva, ti tira fuori delle cose e delle energie. Invece la depressione non muove proprio un bel niente. Però da sola la rabbia non aiuta a guarire. Nemmeno quando viene espressa attraverso l'arte. Si guarisce solo attraverso le relazioni.
[Il ritorno della ragazza che ha imparato ad amare, intervista a Sette, 10 agosto 2012]
Breve biografia di Alanis Morissette
Nata il giorno 1 giugno 1974 a Ottawa, la cantante canadese sembrava irrimediabilmente destinata al successo, se è vero che fin da bambina i genitori, allibiti, la ascoltavano suonare il piano e comporre canzoni. Altri elementi significativi: a dieci anni recita in un programma televisivo per piccoli e con i soldi che guadagna si...
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