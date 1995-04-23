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Frase di Gigi Hadid

La prima agenzia a cui mi rivolsi mi disse che non avrei mai sfilato per Victoria's Secret: ero troppo grossa. Lo stesso giorno ho incontrato Luiz Mattos, che è ancora il mio manager, e poche stagioni dopo sfilavo proprio per Victorias's Secret. [Nel 2016]

Breve biografia di Gigi Hadid

Jelena Noura Hadid nasce il 23 aprile del 1995 a Los Angeles, negli Stati Uniti, figlia dell'ex modella Yolanda Van den Herik e dell'investitore immobiliare palestinese Mohamed Hadid. Inizia la sua carriera da modella alla tenera età di due anni, dopo essere stata scoperta da Paul Marciano, designer di moda, uomo d'affari, investitore e...
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Biografia di Gigi Hadid su Biografieonline.it

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