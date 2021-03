Marco Tardelli nasce il 24 settembre del 1954 a Careggine, in provincia di Lucca, ultimo di quattro fratelli, in una famiglia di umili condizioni, figlio di un dipendente dell'Anas. Trasferitosi a Pisa, lavora come cameriere in piazza dei Miracoli e nel frattempo intraprende la carriera di calciatore. Cresciuto nel San Martino, effettua dei provini con il Bologna, con la Fiorentina e con il Milan, ma in tutti e tre i casi viene scartato a causa della sua corporatura. Successivamente viene comprato per 70mila lire dal Pisa. La...continua la lettura su Biografieonline.it