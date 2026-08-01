Lasciarsi sfuggire l'amore è lasciarsi sfuggire la vita.

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Citazione di Leo Buscaglia
Breve biografia di Leo Buscaglia
Leo Buscaglia è stato uno scrittore statunitense nonché docente. Il suo vero nome era Felice Leonardo Buscaglia. Nacque a Los Angeles, in California, il 31 marzo 1924. I suoi genitori erano italiani, originari di Aosta.
Frequentò le scuole a Los Angeles, crescendo ed imparando in casa sia la lingua italiana che quella americana....
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